Motomondiale | Bagnaia | ' con Quartararo fuori mi sono accontentato del podio'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Phillip Island, 16 ott.(Adnkronos) - Francesco 'Pecco'fa ancora la storia a Phillip Island. Non arriva la vittoria nel Gp d'Australia, sfumata nei giri finali contro gli scatenati spagnoli Alex Rins e Marc Marquez, ma unche consente al pilota della Ducati di portarsi in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio sul francese Fabio, a due gare dalla fine del campionato. Nessun pilota era riuscito a portarsi in testa al Mondiale partendo da un gap di 91 punti (dopo il Gp di Germania al Sachsenring): in totale la rimonta è di 105 punti. Il piemontese potrà laurearsi campione del mondo già domenica in Malesia. "Sapevo che avrei sofferto, abbiamo corso con la media davanti perché con la gomma hard non avevo il feeling e gli ultimi 6 giri la gomma era distrutta, perdevo in percorrenza -spiega ...