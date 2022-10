MotoGP | pagelle GP Australia 2022 | quanto piace il Bagnaia ragioniere! Disastro Quartararo | rinasce Marc Marquez

C'era tanta attesa per l'appuntamento delladi Phillip Island, tanto per il ritorno su una pista affascinante e particolare come è quella australiana, quanto per la lotta per il titolo, entrata nella fase più incandescente. Senza dubbio ...... con la griglia di partenza in vista del diciottesimo round del mondiale. Sul circuito di ...QUALIFICHE Ecco quindi i risultati integrali delle qualifiche del GP di Australia 2022. ...Gara spettacolare a Philip Island dove torna alla vittoria la Suzuki dello spagnolo. Piazza d'onore per un favoloso Marquez mentre Pecco conquista la leadership della classifica ...Le pagelle del GP di Australia 2022, valido per il mondiale di MotoGP: Rins e la vittoria malinconica di Suzuki, Bagnaia c'è ...