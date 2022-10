MotoGP | la rinascita di Marc Marquez Fisicamente di nuovo integro | fa già paura per il Mondiale 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il ritorno del re. Lo si era intuito già negli ultimi giorni chestesse percorrendo la strada per la definitiva risalita. A Phillip Island (Australia) l’asso spagnolo della Honda ha lottato come ai vecchi tempi per la vittoria e il secondo posto finale ha il sapore del successo. Sì, perché l’iberico ha compreso che nell’otticapotrà essere della partita per vincere il titolo e forse tornare a essere il riferimento. Nonostante il periodo di inattività e la quarta operazione al braccio destro,può fregiarsi di piazzamenti considerevoli, accompagnati da uno status fisico sempre più convincente. Non stupisce quindi che, pur con diverse gare saltate per le proprie criticità fisiche (nove GP a cui non ha preso parte), il Cabroncito sia il migliore di gran lunga della truppa Honda con 104 punti, ...