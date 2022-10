MotoGp | in Australia vince Rins e gode Bagnaia | sorpasso mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Instorica rimonta e vittoria per Alex, ma a festeggiare davvero è l'italiano Pecco. Lo spagnolo risale dal decimo posto fino al successo finale e permette alla Suzuki di congedarsi alla grande dallaè stato bravissimo a sfruttare la guidabilità della GSX-RR e all'ultimo giro ha trovato alla curva 2 il guizzo per un successo che non farà altro che aumentare il rammarico per l'addio del marchio. Alle sue spalle torna sul podio Marquez nonostante l'azzardo della gomma soft al posteriore. Era dalla vittoria di Misano dello scorso anno che l'otto volte iridato non riusciva a salire sul podio e oggi ha lottato con il coltello tra i denti per tutta la gara. La giornata sorride soprattutto a, che con il terzo posto diventa leader del ...