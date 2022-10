MotoGP | i motivi della rimonta di Francesco Bagnaia Da sprecone a calcolatore Ducati superiore grazie a lui

(Di domenica 16 ottobre 2022) 19 giugno 2022.incappa nella quarta caduta stagionale ed al termine del GP di Germania si trova a 91 punti di distacco in classifica da Fabio Quartararo. Il Mondiale sembra già finito, con il francese assoluto padrone ed ormai lanciato verso il bis iridato. Otto gare dopo, condite da quattro vittorie e sette podi, il mondo si è ribaltato, con il centauro italiano al comando con 14 lunghezze di margine sul transalpino. Quali sono stati i segreti di unasenza eguali nella storia? LA SUPERIORITÀ…MERITO DI! Ha ragionequando spiega che “laad inizio stagione non era così forte“. Vi ricordate? In ...

Giornata memorabile a Portimao in Supersport, perdiversi: da una parte c'è un record da festeggiare, dall'altra un successo italiano. Partendo da quest'ultimo, Mirko Gennai ha finalmente conquistato la prima vittoria in carriera nel mondiale ...... Paolo Ciabatti, ha parlato in merito al campionato costruttori diappena vinto, ma anche ... che sarebbe importante per tantissimi. Innanzitutto si tratta di ulteriore suggello al grande ...Alex Rins riporta la Suzuki sul gradino più alto del podio a poche settimane dall’addio alla MotoGP. Il Gran Premio d’Australia segna il giorno più bello del pilota e del team di questa stagione, in c ...GP Australia Ducati MotoGP 2022 -Jack Miller ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d'Australia, 18esima tappa del Motomondiale 2022, con il 13esimo tempo. Il pilota australiano ha chiu ...