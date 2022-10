MotoGP GP Australia 2022 | Marquez | “Mi sono divertito | ho dato tutto”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Mitantissimo. Nel finale ho fatto fatica a trovare la giusta aderenza, però hoe Alex è stato bravissimo nell’ultimo giro. Mia sorpassare, sopratin curva 2, visto che in altri settori soffrivamo di più, ma piano piano stiamo crescendo”. Queste le parole di Marcal termine del GP di, terzultimo appuntamento del mondiale di, chiuso in seconda posizione dietro a Rins. SportFace.

Moto3, la classifica del GP: Moto3, la nuova classifica piloti dopo Phillip Island:L'ordine d'arrivo del GPGara spettacolare a Philip Island dove torna alla vittoria la Suzuki dello spagnolo. Piazza d'onore per un favoloso Marquez mentre Pecco conquista la leadership della classifica ...Lo spagnolo ha chiuso in seconda posizione in Australia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'Tutto è stato perfetto però Alex Rins ha ...