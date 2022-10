MotoGP GP Australia 2022 | Bagnaia | “Dopo caduta Quartararo | vincere non era più l’obiettivo”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Quando ho visto cheera fuori, mi sono detto che se qualcuno mi avesse superato sarebbe andata bene lo stesso. Ora siamo in testa al campionato, sono contento, andiamo avanti così”. Queste le parole a caldo di Francescoal termine del GP di, terzultimo appuntamento del mondiale di, che ha visto il ducatista chiudere in terza posizione prendendosi la testa della classifica iridataladi Fabio. Il pilota piemontese è tornato a commentare la gara ai microfoni di Sky Sport, spiegando: “Negli ultimi non riuscivo più a far girare la moto a causa del degrado delle gomme. Sapevo che mi avrebbero attaccato, maladiil mio ...