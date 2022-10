MotoGp Australia | Rins vince davanti a Marquez | Quartararo ko Bagnaia verso il titolo mondiale già in Malesia | ma a una condizione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) La rimonta è completata. A Phillip Island, la vittoria se la prende Alex(nonva da Aragon 2020) su Alexe Francesco. Ma con la caduta dell’11° giro di Fabio, che era andato lungo in curva 4 poco prima, il torinese ora può salire al primo posto, a +14 dall’amico-rivale della Yamaha. Lo stesso che a metà giugno, dopo il Sachsenring, era a +91 su Pecco, e che ora vola in, su una pista nettamente pro-Ducati, sapendo di dover completare una rimonta durissima. A Sepang, infatti, il numero 63 ha ora la possibilità di allungare prima dell’ultima tappa di Valencia, o persino di chiudere la questionese prendesse altri 11 punti sul francese. L’ultimo italiano are sulla stessa pista malese, nel 2009 e ...