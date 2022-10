Moto3 | GP Australia 2022 | Izan Guevara è il nuovo campione del mondo Vittoria e titolo per lo spagnolo

(Di domenica 16 ottobre 2022)si prende tutto a Phillip Island! Straordinaria impresa del pilota spagnola del team GasGas, che trionfa nel Gran Premio d’e conquista ildideldella. Un capolavoro quello del nativo di Maiorca, che ha confermato di essere nettamente il dominatore di questa stagione, staccando i propri avversari all’ultimo giro, con una progressione eccezionale. Una gara da ricordare per tutta la vita per, che è stato formidabile ancora una volta nella gestione della corsa e nell’attaccare poi nel momento decisivo. Una prova di forza schiacciante per un ragazzo, che ha dominato su tutti i suoi rivali, con Sergio Garcia e Dennis Foggia staccati rispettivamente di 65 e 67 punti nella ...

Dodicesimo posto per Riccardo Rossi, diciassettesimo Lorenzo Migno, ventesimo Stefano Nepa, che si è messo davanti ad Elia Bartolini e Dennis Foggia. Non ha praticamente mai spinto il giapponese Ayumu ...Potrebbe essere la gara decisiva del Mondiale, con Izan Guevara vicino alla conquista del titolo; bisognerà però guardare anche ai risultati di chi lo insegue in classifica, come Dennis Foggia e ...Il terzultimo appuntamento stagionale si rivela quello decisivo per la lotta iridata. Al secondo anno nella classe minore lo spagnolo conquista il suo primo campionato ...Moto3 Australia Gara - Izan Guevara è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3. Il pilota del Team Aspar, vincitore della European Talent Cup nel 2019 e del CEV Moto3 nel 2020 (sempre con il Tea ...