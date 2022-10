Moto3 Australia | perfetto Guevara! Vittoria e primo titolo mondiale

Lo spagnolo Izan Guevara ha conquistato la vittoria al Gran Premio d'delportandosi a più dei necessari 50 punti di vantaggio a due round dalla fine del campionato del mondo. Il pilota 18enne della GasGas Aspar ha dominato questa annata di motomondiale, ...PHILLIP ISLAND - Il titolo 2022 di va a Izan Guevara. Il pilota spagnolo del team GasGas vince il Gran Premio d', valevole per la terzultima tappa del Mondiale, conquistando matematicamente il titolo piloti. A due gare dal termine del campionato, infatti, il vantaggio su Sergio Garcia e Dennis Foggia ...Il pilota spagnolo classe 2005 ha trionfato in gara e nel campionato: grandissima stagione per questo talento. Garcia ci ha provato ma non ha potuto far meglio di terzo, secondo Oncu. Nono Dennis Fogg ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...