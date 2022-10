Moto2 | GP Australia | gli highlights della gara

A Phillip Island, in, vince Alonso Lopez del Team Speed Up, che precede Acosta e Dixon. Capitolo Mondiale: Ogura chiude undicesimo e ...Jack Miller , infatti, nel corso del Gran Premio d'è stato letteralmente abbattuto da ... Il campione del mondo in Moto3 e insu Twitter ha rivolto le proprie scuse a Jack Miller e al ...Grandissima gara del pilota di Boscoscuro. Augusto Fernandez è caduto mentre era terzo, un opaco Ai Ogura va in testa al campionato. Bruttissima caduta per Navarro ...Lo spagnolo della Speed Up Boscoscuro domina e conquista il secondo successo stagionale, ma la notizia è la caduta di Fernandez che perde il primato in classifica a vantaggio del giapponese.