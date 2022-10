Gazzetta del Sud

... con altri undici Paesi partecipanti (, Canada, Colombia, Isole Fiji, Francia, Nuova ... dei team di osservazione mobili (); di assetti navali della Marina militare italiana e di mezzi aerei ...... Hyundai cavalca la scommessa con il nuovo concetto di Mobility of Things () in cui anche gli ... ma molti Paesi stanno investendo per perfezionarlo: dall'alla Cina, dal Giappone all'e - ... Mot Gp in Australia, Rins brucia Marquez e Bagnaia, ma ‘Pecco’ vola in testa al Mondiale Alex Rins conquista una vittoria d’autore nel Gran Premio d’Australia beffando all’ultimo giro Marc Marquez e Francesco Bagnaia . La notizia di giornata ...Linda Young hopes the new owner restores the Bentley to its former glory (Picture: BNPS) A rare Bentley left to rust in a farmer’s barn for more than 50 years has sold for £68,000. The 1935 classic ...