Mondiali volley femminile | Serbia campione del mondo

(Di domenica 16 ottobre 2022) La rassegna iridata più importante a livello planetario della pallavolo è ufficialmente terminata con le due finali disputate nella giornata di ieri. La meno importante di questa coppia di sfide ha visto come protagonista assoluta la Nazionale italiana guidata da Davide Mazzanti che ha sconfitto nettamente (3-0 il finale) gli USA conquistando, almeno, la medaglia di bronzo. Un alloro importante che si aggiunge, nella ricca bacheca dello sport della rete, al titolo mondiale vinto dai maschi e dal titolo europeo portato a casa proprio dalla donne. La vittoria deidiè andata alla fortissimache ha spazzato via con irrisoria facilità il Brasile imponendo un secco 3-0 alle aguzzine dell’Italia: la selezione balcanica guidata da coach Daniele Santarelli si conferma la più forte del pianeta ...

