Mondiali su pista | ultima giornata | Viviani difende il titolo nell' eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) L'Omnium di sabato, in cui ha chiuso settimo lontano dal podio, non è andato come sperava. Ma Eliaha la possibilità di riscattarsi subito ai campionati del mondo sudi Saint - Quentin - ...

RaiNews

L'Omnium di sabato, in cui ha chiuso settimo lontano dal podio, non è andato come sperava. Ma Elia Viviani ha la possibilità di riscattarsi subito ai campionati del mondo sudi Saint - Quentin - en - Yvelines (stesso velodromo dei Giochi di Parigi 2024) che mandano in scena l'ultima giornata. Il 33enne veronese infatti nella gara che chiude il programma (intorno ...E così Filippo Ganna da Verbania a soli 26 anni conta già un titolo olimpico, 6sue 2 della cronometro su strada. Ultima chicca: il friulano Jonathan Milan, 22 anni, è arrivato ... Mondiali di ciclismo su pista, Azzurri a secco di medaglie nella quarta giornata È in corso la quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines. Al momento le gare sono interrotte a causa di un guasto su una linea di illuminazione… Leggi ...È in corso la quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines. Al momento le gare sono interrotte a causa di un guasto su una linea di illuminazione… Leggi ...