Mondiali su pista | Elia Viviani bis iridato nella prova ad eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Grandioso bis peradsu, alle sue spalle finiscono il neozelandese Corbin Strong, medaglia d'argento. Terzo posto e bronzo per l'inglese Ethan Vernon. Per l'...

- Grandioso bis per Elia Viviani nella prova ad eliminazione su, alle sue spalle finiscono il neozelandese Corbin Strong, medaglia d'argento. Terzo posto e bronzo per l'inglese Ethan Vernon. ...Ai microfoni della Federciclismo, di cui è presidente, Cordiano Dagnoni ha dato un suo giudizio suisu: " Mondiale assolutamente positivo , abbiamo aperto e chiuso cantando il nostro inno. Un modo ormai consueto, ma che ci da grande gioia per festeggiare i nostri campioni che vincono ...Elia Viviani bissa il successo del 2021, a Roubaix, con il titolo Mondiale nell'Eliminazione al Velodrome National di St Quentin nei pressi di Parigi.L'Italia chiude la rassegna iridata nel secondo po ...L’Azzurro vince nella prova a eliminazione. Per lui è il sesto alloro iridato in carriera Parigi – Elia Viviani illumina l’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. Al Vélodrome National di S ...