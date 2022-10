Mondiali di ciclismo su pista | Elia Viviani è d’oro | l’italiano vince nell’eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022)ancora. È sua la medagliaai campionati del mondo disudi Saint-Quentin-en-Yvelines, sede dei Giochi di Parigi 2024. L’azzurro, oro olimpico nell’Omnium a Rio 2016, si conferma campione iridato precedendo il neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon. Quello diè il quarto oro e la settima medaglia dell’Italia che chiude al secondo posto nel medagliere dietro l’Olanda, in questi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

disu pista sul velodromo di Saint Quentin en Yvelines ci chiudono nel segno di Elia Viviani. Dopo l'oro olimpico nell'Omnium a Rio 2016 (e bronzo 2021), il campione veronese si ...Prosegue: 'I miei tecnici mi hanno detto di marcare strette le avversarie, mi rifarò nelle prossime corse. Ci tenevo a conquistare il podio, però è andata così. Quando sei in corsa non pensi a niente, ...