Mondiali ciclismo su pista | il medagliere conclusivo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si è conclusa la cinque giorni deidisufrancesi disputati in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines vicino Parigi. Ad aggiudicarsi ilè stata come da pronostico l’Olanda, con un totale di dieci medaglie quattro delle quali d’oro. Al secondo posto troviamo la nostra Italia, autrice di grandi prove che le hanno consentito di conquistare sette medaglie totali, anche loro quattro d’oro. Lo scorso anno a Roubaix erano state dieci, ma la Nazionale guidata da Marco Villa ha ottenuto dei successi prestigiosi riuscendo a compiere altri grandi passi in avanti, come ha dimostrato il successo del quartetto femminile dell’inseguimento, il record del mondo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale e le riconferme di Martina Fidanza ed Elia Viviani rispettivamente nello scratch e ...