Mondiali ciclismo pista | Viviani oro nell’eliminazione

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Elia Viviani vince la medaglia d'oro ai campionati del mondo di ciclismo su pista di Saint-Quentin-en-Yvelines, sede dei Giochi di Parigi 2024. L'azzurro, oro olimpico nell'Omnium a Rio 2016, si conferma campione iridato precedendo il neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon. Quello di Viviani è il 4° oro e la settima medaglia dell'Italia, che chiude al 2° posto nel medagliere dietro l'Olanda, in questi mondiali.

