Mondiali ciclismo pista | Viviani oro nell’eliminazione

Nel keirin al femminile esulta invece la Germania: Lea Sophie Friedrich riesce ad aggiudicarsi l'oro battendo la sorpresa giapponese Mina Sato e l'olandese Steffie van der Peet . Foto: LapressePARIGI (Francia) - Elia Viviani d'oro! E' bis mondiale per l'azzurro, dopo quello ottenuto a Roubaix nel 2021, che si conferma ancora una volta campione iridato nella prova a eliminazione. A Parigi ,... Mondiali di ciclismo su pista, Azzurri a secco di medaglie nella quarta giornata Elia Viviani ha di nuovo vinto la medaglia d'oro ai Mondiali nell'eliminazione e l'Italia sale a sette podi conquistati ...Ancora un oro per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Francia. Lo ha conquistato Elia Viviani nella gara a Eliminazione confermando l'oro di un anno fa. Argento al neozelandese ...