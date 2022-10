Molto nuvoloso | da lunedì qualche schiarita

(Di domenica 16 ottobre 2022) Che tempo ci riserva questa domenica e i prossimi giorni della nuova settimana? La risposta nelle previsioni di Massimo Mazzoleni che ha redatto il bollettino ufficiale del Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’anticiclone delle Azzorre si indebolisce temporaneamente sul bacino centrale del Mediterraneo. Così il flusso umido oceanico tende ad abbassarsi, lambendo la regione Padano-alpina con la parte caudale di veloci sistemi frontali. Ne conseguirà una temporanea fase di variabilità, dove si alterneranno nubi e sole, ma sempre con scarso rischio di precipitazioni. Da Martedì di nuovo stabilità atmosferica e netta prevalenza del sole. Domenica 16 ottobre 2022 Tempo Previsto: Di notte ed al mattino su Valchiavenna, media ed alta Valtellina, alte Valli Orobiche e Valle Camonica in parteo al piùcon temporanei addensamenti ...

Al nord cieloo coperto a tratti; al centro poco o parzialmente; al sud sole e caldo. Lunedì 17. Al nord bel tempo, salvo nubi sparse in Liguria; alcentro soleggiato salvo ...Al nord cieloo coperto a tratti; al centro poco o parzialmente; al sud sole e caldo. Lunedì 17. Al nord bel tempo, salvo nubi sparse in Liguria; al centro soleggiato salvo ...Vigevano, meteo per Domenica 16 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 17°C e massima di 20°C ...Avremo una domenica dal meteo prettaemnte caldo, con il grande ritorno dell'anticiclone africano: cosa sta succedendo sulla penisola.