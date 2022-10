Minsk | 9mila soldati russi in Bielorussia come parte del dispiegamento della forza congiunta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Saranno 9 mila iche arriveranno in Bieloa, dopo l’accordo – siglato il 10 ottobre scorso – tra il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e il suo omologo russo Vladimir Putin che prevede lo schieramento di un gruppo regionale congiunto di truppe. Ad affermarlo è Valery Revenko, il capo del dipartimento per la cooperazione militare internazionale e aiutante del ministroDifesa bielorusso per la cooperazione militare internazionale, citato da Interfax. «I primi treni che trasportano truppe russe che fannodel gruppo regionale di forze hanno iniziato ad arrivare in Bieloa. La loro ridistribuzione richiederà diversi giorni. Il loro numero totale sarà leggermente inferiore a 9.000», ha scritto su Twitter Valery Revenko. La decisione di schierare ...

