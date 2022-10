(Di domenica 16 ottobre 2022) , 16 ottobre Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.: laNel primo episodio di questa sera, il quinto di questa seconda stagione, intitolato Cosa resta di noi,si vede costretta a tornare a Procida nello stesso bed & breakfast dove aveva ...

... new entry nella seguitissima serie tv di Rai1, nella quale interpreta il ruolo di zia Rosa, appunto la zia di, sorella della mamma. Parlando del suo ingresso in questa fiction, ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:2 (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Bull (serie tv),...Nella terza puntata stagionale la protagonista si ritrova a dover prendere importanti decisioni sul rapporto con Claudio. Intanto torna a Procida e indaga su uno strano caso ...Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 21,25. Le info ...