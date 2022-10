Mina Settembre 2 | le anticipazioni della terza puntata

(Di domenica 16 ottobre 2022)è davanti ad uno di quei bivi che ti cambiano la vita: l'ex marito Claudio non solo è tornata a corteggiarla in maniera prepotente ma le fa due proposte di quelle spiazzanti. Comincia così ladi2, la serie di Rai1 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno - creata dalla penna di Maurizio de Giovanni -, che continua a macinare ottimi ascolti imponendosi come il programma più vistodomenica sera. Cosa deciderà di fare l'assistente sociale? E come reagirà Domenico assistendo al loro riavvicinamento? Ecco cos'accadrà nel due nuovi episodi, in onda il 16 ottobre.2, le...

Chi è l'attrice protagonista diL'amata serie poliziesca Rai, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, segue le vicende di una L'articolo Chi è l'attrice protagonista diproviene da True ...Un nuovo appuntamento della seguitissima fiction di Rai1attende i telespettatori nella prima serata di oggi, domenica 16 ottobre 2022, in vista del quale una delle protagoniste, ossia Christiane Filangieri, che interpreta Irene, migliore ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...