(Di domenica 16 ottobre 2022)sono certi che ilsi stia interessando a Rodrigo Dedell’Atletico Madrid, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventussono certi che ilsi stia interessando a Rodrigo Dedell’Atletico Madrid, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus. Secondo quanto riportato da Marca, i rossoneri starebbero sondando il terreno per l’argentino che quest’anno sembra non essere più nelle grazie di Simeone. Il mercato invernale si avvicina Maldini e Massara potrebbe regalare a Pioli un colpo da 90 per il centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Dalla Spagna sono certi che ilsi stia interessando a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus Dalla Spagna sono certi che ilsi stia interessando a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus. Secondo quanto riportato ...E dopo la sfida contro ila parlare non è stato l'allenatore ma il vice Domenichini. Poche ...come il miglior Hitman (protagonista di una serie di videogames) mettendo nel mirino alcunedi ... Milan, voci d’interesse per De Paul dalla Spagna Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’articolo Calciomercato Milan, arriva l’erede di Kjaer: blitz a sorpresa dalla Serie A proviene da Calciomercatotv.it Caleb Okoli potrebbe giocare in Serie A ancora: rinforzo di prospettiva per il Mi ...