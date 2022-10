Milan | Gabbia | «Pioli bravo a non far rimpiangere i titolari Siamo concentrati»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il difensore delMatteoha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Verona Le parole del difensore rossonero Matteoa DAZN: ESSERE SEMPRE PRONTI – «Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che i singoli diano il loro meglio. Il nostro mister è moltoin questo, il nostro obiettivo e non farsulla partita». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

19:40 La formazione ufficiale del: Tatarusanu; Kalulu,, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Adli; Brahim Diaz, Giroud, Leao. 19:42 La formazione ufficiale del Verona Verona : ...Bocchetti(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu,, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Adli, Leao; Giroud. All. PioliCLASSIFICA SERIE A:Napoli 26 punti; Atalanta 24; Lazio ... Milan, Gabbia allontana il mercato | Mercato Matteo Gabbia a DAZN prima di Verona-Milan. ESSERE SEMPRE PRONTI – «Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che i singoli diano il loro meglio. Il nostro mister è ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...