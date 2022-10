(Di domenica 16 ottobre 2022) Parla Giacomo Giannotti, toscano, proprietario del locale premiato per la prima volta come il numero 1 nella classifica dei The World's 50 Best Bars: "Abbiamo iniziato in 3 e ora siamo un team di 40 persone appassionate"

la Repubblica

Chi volesse bere un cocktail nel miglior bar del mondo dovrebbe cercare il bar Paradiso a Barcellona, premiato per la prima volta nei giorni scorsi come il numero 1 nella classifica dei The World's 50 ...'dolci' perin lui quella tranquilla serenità che poi ti consente di arrivare a chiedergli ... Ora miquando gioco perché ho capito che è quello che volevo fare quando ero un bambino. Da ... "Mi diverto a creare cocktail, così il mio Paradiso a Barcellona è diventato il migliore bar del mondo" Parla Giacomo Giannotti, toscano, proprietario del locale premiato per la prima volta come il numero 1 nella classifica dei The World's 50 Best Bars: ...Uomini e Donne, news. Armando Incarnato ha accusato Roberta Di Padua di averlo usato per creare dinamiche con Riccardo Guarnieri.