Meloni | percorso pieno di ostacoli ma daremo il massimo Dopo la lite pontieri al lavoro con Berlusconi

- 'Gli attacchi scomposti sono un insulto ai cittadini, siamo qui per risollevare l'Italia', scrive sui social. Nel 79esimo anniversario della deportazione degli ebrei romani parole nette dai ...Sara' unpieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci'. Lo dichiara via Facebook la presidente Fdi Giorgia, prossima premier in ...«La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa». Così la leader di FdI ricorda il rastrellamento ...L'ex deputato del Pd e figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, commenta le parole della premier e leader di Fratelli d'Italia ...