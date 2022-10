Meloni | La sinistra insulta i cittadini | noi qui per risollevare l' Italia

Lo scrive Giorgiasui social network. 'Capisco che per questi esponenti' della'possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l'...Scontro- Pd. La leader FdI contro "gli attacchi scomposti della". "Si metta l'anima in pace", aggiunge. I dem attaccano sulle voci di trattativa del governo con i figli di Berlusconi: "..."Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano ... Così su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Oggi Meloni, ha sentito telefonicamente la ...Senza mai arrenderci". Lo scrive la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un post su Facebook in cui critica gli "attacchi scomposti della sinistra". Un messaggio che sembra voler rassicurare sulla ...