Meloni-Berlusconi | la mossa di Fratelli d' Italia contro lo stallo del Cav | pronti a tornare al voto

Gelo tra: il ruolo di Salvini In queste ore anche Matteo Salvini sta giocando un ruolo primario. Il leader della Lega si trova a Roma e, come informa l'Ansa, pare che si sia ...Laddoveha vinto la sfida dei numeri elettorali ee Salvini contano almeno di non perdere quella degli incarichi di governo e della quotidianità della legislatura. Si vedrà fin ...Come in ogni maratona l'ultimo miglio è il più difficile. A una manciata di giorni dall'incarico per il governo il centrodestra è in affanno. Il week end serve allora ...Fratelli d’Italia non vuole prove di forza con l’alleato. Meloni starebbe mandando messaggi distensivi a Berlusconi, anche con l’aiuto dei figli del leader di FI. L’obiettivo è trovare un accordo sul ...