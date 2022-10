Meloni-Berlusconi | fissato l’incontro Lei attacca la sinistra e condanna la deportazione nazifascista degli ebrei

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il contattoc'è stato. Ed statoper il pomeriggio di lunedì 16 ottobre 2022, probabilmente intorno alle 16, l'incontro fra la leader Fdi e premier in pectore Giorgiae il leader Fi Silvio. Si parla di incontro chiarificatore, un faccia a faccia per ricucire lo strappo consumato sul no a Licia Ronzulli nel Governo opposto da, cui ha fatto seguito il mancato sostegno nell'urna di Forza Italia al neo presidente Fdi del Senato L'articolo proviene da Firenze Post.

... per proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico all'onorevole, che ha ...- conclude Ronzulli - da Senatrice della Repubblica o in qualunque ruolo il Presidente......ritenesse di indicarmi". "Nei prossimi giorni" il centro destra "si presenterà unito al Colle", per proporre al presidente della Repubblica di conferire l'incarico a Giorgia, che "...Il lavoro dei pontieri, il pressing di Marina, Pier Silvio e Gianni Letta, e alla fine la telefonata che ha ristabilito il sereno. Silvio Berlusconi ...Il co-fondatore di FdI: Io credo sia difficile per chiunque accettare di non essere più nella posizione di chi dà le carte: lo è per una persona normale, figuriamoci per Berlusconi. Giorgia La sua do ...