Mcl | Napoli celebra 50 anni di storia del movimento Michele Cutolo | Bene Manfredi ma pensi alle periferie

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Cinquant’delCristiano Lavoratori sono una bella età, anche per le organizzazioni sociali. Questa per Mcl è un’occasione per recuperare i valori di fondo, a cominciare dalla fedeltà al magistero sociale della chiesa. Siamo un’organizzazione sociale da sempre rivolta alla persona, ma oggi ci troviamo in un contesto sociale e formativo totalmente diverso rispetto a quando siamo nati”. Ad affermarlo, nel corso del convegno che, sabato 15 giugno, hato ai 50di Mcl, è il presidente nazionale Antonio Di Matteo. Di Matteo: Lavoro, puntare su formazione e aiutiimprese “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è da sempre quello di combattere e azzerare la povertà ma soprattutto di puntare sul lavoro, che deve essere equamente retribuito”. La crescita del ...