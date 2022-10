Manifestazione contro la guerra | Zanotelli | “Il 5 novembre ci sarò | nessuno si tiri indietro Ma niente bandiere | solo quella per la pace”

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Il 5cianch’io in piazza perchépuò tirarsiin questo momento: serve unaunitaria, senzase nondella”. A sostenere a gran voce l’iniziativa promossa da molte realtà, tra cui Arci e Acli è padre Alex, missionario comboniano 84enne: lui non ha mai smesso di puntare il ditoi governi che hanno sostenuto il commercio delle armi per interessi nelle guerre. Lo fece a metà degli anni Ottanta da direttore della rivista Nigrizia, lo fa oggi dalla sua minuscola abitazione nel campanile della chiesa del rione Sanità di Napoli, dove ha scelto di vivere dopo dodici anni trascorsi nella più grande baraccopoli del Kenya. Padre Alex è realista: “Non ...

