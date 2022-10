Malore dopo cena | morto Enrico | era il ' papà' delle tartarughe del museo di Storia Naturale

quotidianodipuglia.it

Ununa cena in famiglia. Muore il biologo del Museo di Storia Naturale di Calimera, Enrico Panzera . 'Oggi è una bruttissima giornata per noi e per tutti quelli che ci sono accanto, il museo ...Renato Pozzetto, come stail/ La cognata: "Ci ha fatti preoccupare" Il famoso 'taac', ha racconto Pozzetto , 'Lo diceva sempre un ragazzo simpaticissimo che frequentava il Derby, grosso ... Malore dopo la cena: muore il biologo del Museo di Calimera Enrico Panzera è deceduto in seguito a un malore. Aveva 31 anni. La struttura di Calimera ha sospeso per oggi tutte le attività ...Un malore dopo una cena in famiglia. Muore il biologo del Museo di Storia Naturale di Calimera, Enrico Panzera. «Oggi è una bruttissima giornata per noi e per tutti quelli che ci ...