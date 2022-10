Lynn Goldsmith | fair use per la foto usata per ritrarre Prince

(Di domenica 16 ottobre 2022) Andy Warhol esono stati al centro della scena in un caso di copyright davanti alla Corte Suprema questa settimana. Una questione che ha virato dalle analogie di Cheerios e Monna Lisa all’entusiasmo del Giudice Clarence Thomas per lo showman di Purple Rain. Nonostante la leggerezza delle argomentazioni che coinvolgono due celebrità decedute, l’affare è serio

laRegione

A distanza di 38 anni è la fotografa, autrice dello scatto a Prince risalente al 1981 , a chiedere il pagamento dei diritti d'autore alla Fondazione Warhol, invocando la violazione del ...La foto di Prince scattata dae l'opera a colori di Andy Warhol di Giampaolo Pioli Sono toste le donne del Michigan e la grande ritrattista delle star del rock and roll ,anche a 74 anni non vuole ... Sul Prince di Andy Warhol deciderà la Corte Suprema Un ritratto di Prince realizzato da Andy Warhol da una fotografia di Lynn Goldsmith è al centro di una causa per utilizzo di copyright.I togati di Washington diranno se la fotografa Lynn Goldsmith va compensata per l’immagine dell’artista utilizzata dal padre della pop art ...