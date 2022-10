Lukashenko | ' Pace possibile in una settimana' se l' Ucraina sceglie di diventare una regione russa'

Se capisci e accetti che è necessario sedersi al tavolo domani, l'accordo si trova in una settimana", ha dettoin un'intervista alla trasmissione televisiva Nbc. "La guerra è sempre una ...... ci sono spiragli dima piovono ancora bombe 'Evacuare Kherson': la Russia pronta a evacuare ... Il presidente bielorusso, Aleksandr, ha annunciato che, "a causa dell'aggravarsi della ...«Tutto dipende dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Se capisci e accetti che è necessario sedersi al tavolo domani, l'accordo si trova in una settimana», ha detto Lukashenko in un'intervista alla Nbc.Martedì il presidente ucraino Zelensky ha accusato il Cremlino di voler coinvolgere l'alleato nell'offensiva in Ucraina ...