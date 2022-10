Luca Salatino rischia la squalifica al Grande Fratello | Charlie e George lo bloccano

(Di domenica 16 ottobre 2022)durante la festa di compleanno di Wilma Goich ha perso la pazienza e per poco non hato di venirto. “Oh ma aspetta un attimo!” – ha sbottato in cucina – “Mò stiamo a magnà porco dì“. L’ex tronista si è ovviamente fermato a un pelo dall’arrivo della busta brutta brutta brutta con tanto diGnocchi eCiupilan che sono intervenuti tempestivamente. “Non esagerare“, le parole dell’ex collegiale; “occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai“. Ecco il video: A #stava per scappare una bestemmia #gfvip #gfvip7 #vip pic.twitter.com/7cL1XuNS2u — MondoTV 24 (@MondoTV241) October 15, 2022 E se da ...

... passati alla storia del gossip come i 'bulli della Casa ' - salvo la pace di chi si é mostrato solidale (Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e, ndr) al messaggio dell'ex volto di Bim ...Tutto è accaduto nella notte quando, in seguito ad un discorso con, Antonella ha capito di aver sbagliato a flirtare con Antonino Spinalbese. Per tutto il giorno, infatti, la Fiordelisi ...Luca confessa a Elenoire e Antonella di essere stanco e deluso dai comportamenti dei commensali. Come ogni giorno, il VIP ha trascorso molto tempo in Cucina, per poi assistere a una tavola spoglia non ...Il giovane ex tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, Luca Salatino, sembra aver bestemmiato al Grande Fratello Vip ...