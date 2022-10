Luc Besson alla Festa di Roma | “Un taxi volante era il mio modo per fuggire dalla realtà”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il riferimento è alle idee che hanno portatonascita de Il quinto elemento: si è parlato anche di questo film nell'incontro con Lucche si è svolto ieridel Cinema di, a partire dsua opera prima, Le Dernier Combat. Qual è stata la vostra prima volta? Tranquilli, niente domande intime. Intendiamo la vostra prima volta con Luc, il primo film che avete visto del cineasta francese. Dipende dalle generazioni, e, in secondo luogo, dal livello di cinefilia. Per molti il coup de foudre è stato con il folgorante Nikita, per molti altri si sarà trattato di Leon o de Il quinto elemento. Per i più grandi sarà stato Subway. In pochi, immaginiamo, lo avranno scoperto con il suo film d'esordio, Le Dernier Combat, che, a suo tempo (era il 1983) ...

