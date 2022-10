L’on Dori | “Bergamo Brescia capitale della cultura per mia iniziativa | ma Palazzo Frizzoni si dimentica”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022). Un parterre da grandi occasioni sabato 15 ottobre al Teatro Sociale per la presentazione dei primi 12 progetti di2023. Tutto bene? Non proprio. Lo rimarcaorevole Devisdi Alleanza Verdi e Sinistra: “Ho partecipato oggi al primo atto di presentazione adegli eventi per2023. Per è un doppio motivo di orgoglio: per la mia città, che avrà la possibilità di rilanciarsi da un punto di vistale e turistico, e a livello personale, perché il titolo diitalianaè frutto di una mialegislativa nel decreto ...