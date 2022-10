Lobotka | il Napoli pensa al rinnovo ma in Europa lo vogliono

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nelle ultime ore, al centro delle strategie degli azzurri, c’è proprio ildi Stanislav, il regista che sta facendo molto bene nel suo ruolo tanto da attirare l’attenzione di top club europei su di lui. Il ds Giuntoli, intanto, è al lavoro per ildel contratto in modo da blindarlo in azzurro. L'articolo

... il quale dovrebbe giocare titolare al fianco die Zielinski. In difesa invece è assente ... Diretta/Bologna Primavera (risultato 3 - 0): netta vittoria per i partenopei LE MOSSE DI ...- Bologna, le formazioni: Osimhen parte dalla panchina Rispetto alla formazione - tipo ... Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Ndombelé,e Zielinski a centrocampo, ...Spalletti ne cambia tre rispetto alla partita di Champions con l'Ajax. Il centravanti è Raspadori, con Osimhen che parte dalla panchina .La squadra di Spalletti ospita il Bologna per riprendersi la testa del campionato: felsinei in emergenza totale con Zirkzee unica punta.