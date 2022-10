L’IVPC DelFes Avellino cala il tris | battuta Cassino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non c’è due senza tre per. Al Pala Del Mauro vince la squadra di coach Giovanni Benedetto contro la BPCcon il punteggio finale di 81-69. Terza vittoria di fila per i biancoverdi, seconda sui legni di casa. Nonostante l’assenza di Carenza, problemi alle coste. Decisivo anche l’apporto della panchina. “E’ una partita che temevamo – spiega il tecnico nel post gara – Avevamo grande rispetto di, una squadra che aveva dominato a Monopoli e che aveva vinto un’importante gara casalinga contro Salerno. Siamo stati bravi a limitarli molto, anche da un punto di vista difensivo. Abbiamo concesso loro appena nove rimbalzi – continua Benedetto – Era l’aspetto che più temevamo di. Siamo stati ...