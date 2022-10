Liverpool-Manchester City | le formazioni ufficiali

(Di domenica 16 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledel big match tra, valido per la giornata 11 di Premier League. Tredici punti (e una gara in più per i Citizens) separano le due squadre in classifica: i Reds sono rimasti a secco di vittorie nelle ultime tre gare di campionato e hanno perso la sfida più recente contro l’Arsenal capolista. Discorso diverso in Champions League, con la qualificazione ormai a un passo: Salah e compagni hanno travolto 1-7 i Rangers nell’ultimo turno consolidando il secondo posto alle spalle del Napoli.si sono affrontate 170 volte in campionato, comprese due gare in Seconda Divisione nel 1895. Il bilancio complessivo sorride ai Reds con 80 vittorie, 45 pareggi e 45 sconfitte. Il ...

