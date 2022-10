Live Verona-Milan 1-1 | un' autorete per parte

(Di domenica 16 ottobre 2022) Èl'ultimo match della domenica di serie A con i rossoneri chiamati a rispondere a Napoli e Atalanta per non perdere contatto dalla vetta. La partita in...

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi, Milan esi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Milan 0 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il match 3 Tiro Giroud ...Formazioni UFFICIALI- MilanVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; ...19' Gol del Verona. Azione elaborata dell'Hellas, Gunter calcia dal limite, Gabbia è sulla traiettoria e devia il pallone nella propria porta. 17' Cross di Veloso ...Il posticipo domenicale di Serie A mette di fronte Verona e Milan. Esordio sulla panchina gialloblù per Bocchetti (subentrato a Cioffi) che riparte dal 3-4-2-1: Hrustic e Verdi giocano in appoggio ad ...