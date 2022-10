LIVE Olimpia Milano-Brindisi 83-82 | Serie A basket in DIRETTA | i meneghini vincono sulla sirena grazie alla “bomba” di Hall

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAper essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. TOP SCORER: Pangos 21 punti: Bowman, Burnell 17 punti a testa Un’non brillante rischia di perdere la seconda partita di seguito, dopo quella persa in Eurolega contro l’Alba Berlino. A risolvere il match,, ci pensa Devon, con una tripla senza senso. FINISCE QUI:83-82. 83-82 HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLL DA TREEEEEE...

OA Sport vi offre la DIRETTAtestuale diMilano - Happy Casa Brindisi, match valido per la terza giornata di andata del campionato di Serie A Unipolsai 2022 - 2023. Palla a due prevista ...Saranno infatti oltre 3 mila gli eventitrasmessi, affiancati da una ricca selezione di ...Season e i successivi Playoff ci diranno se qualcuno riuscirà a scalzare dal trono d'Italia l'...Diretta testuale. 4° quarto - Deshaun Thomas usa bene la differenza di stazza con Mascolo: +5,ma di tabella Burnell porta Brindisi a -2. Airball di Hall, ferro di Bowman, tripla di Shields ...Al Mediolanum Forum di Assago torna dopo due giorni a giocare in casa l'Olimpia Milano, caduta di fronte all'Alba Berlino in EuroLeague. Turnover leggero per coach Ettore Messina che, ...