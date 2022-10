LIVE Olimpia Milano-Brindisi 27-21 | Serie A basket in DIRETTA | siamo nel secondo quarto | Thomas protagonista

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-24 Davies va in lunetta: 1/2. 30-24 Devon Hall da due: canestro per lui. 28-24 Hall segna un libero derivante da un fallo tecnico.spende il proprio bonus difensivo: avendo già commesso quattro falli. Mancano 8 minuti all’intervallo. 27-24 Mascolo in lunetta: 1/2. 27-23 Mascolo, col fadeaway, i primi punti delperiodo sono suoi.a -4. COMINCIA IL! Una breve pausa. FINISCE IL PRIMO27-21. 27-21 Etouuuuuuuuu da tre! Brinidisi va a -5 in uscita dal timeout. 27-18 Mascolo: palleggio, arresto, tiro e canestro. Si riparte. TIMEOUT: meno di un minuto alla fine del ...

OA Sport vi offre la DIRETTA testuale di Milano - Happy Casa Brindisi, match valido per la terza giornata di andata del campionato di Serie A Unipolsai 2022 - 2023. Palla a due prevista ... Diretta testuale. 1° quarto - Con 9'22" la tripa dall'angolo di Pangos. Gara subito veloce, due squadre che corrono. Reed accorcia in contropiede 3-2. Triple per Thomas ... Al Mediolanum Forum di Assago torna dopo due giorni a giocare in casa l'Olimpia Milano, caduta di fronte all'Alba Berlino in EuroLeague. Turnover leggero per coach Ettore Messina che, ...