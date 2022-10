LIVE Olimpia Milano-Brindisi 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | meneghini contro pugliesi | in una partita spettacolare

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 La squadra di Messina o quella di Vitucci: chi la spunterà? 15.45 Le squadre sono sul parquet per il riscaldamento. 15.40 Venti minuti alla palla a due. 15.35 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport: appassionati di pallacanestro, questa è laDI-Happy Casa Brinidisi. Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di-Happy Casa, match valido per la terza giornata di andata del campionato diA Unipolsai 2022-2023. Al Forum di Assago le “Scarpette Rosse” di Ettore Messina (4 punti), che in Eurolega hanno ceduto in casa all’Alba Berlino, provano ...