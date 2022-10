?Live Napoli-Bologna 1-1 | subito dentro Lozano e Osimhen

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilè chiamato a rispondere all'Atalanta, vittoriosa nell'anticipo contro il Sassuolo, per riprendersi la vetta della classifica. Di fronte una caccia di punti per...

- Ilospita il Bologna al Maradona nella decima giornata di Serie A : gli azzurri di Luciano Spalletti devono battere i rossoblù di Thiago Motta per riprendersi la vetta. Nelle ultime 13 partite di ...Nelle ultime cinque sfide disputate in Campania, ilha collezionato quattro vittorie e una sconfitta. E' decisamente più equilibrato, invece, il bilancio tra Motta e la squadra partenopea: un ...Finisce 1-1 la prima frazione del Maradona tra Napoli e Bologna: al gol di Zirkzee ha risposto Juan Jesus al 45'. Squadre negli spogliatoi. 45' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Angolo di Politano, il Bolog ...41' - GOL DEL BOLOGNA! Imbucata di Dominguez alle spalle della difesa del Napoli per Cambiaso: finta e assist col destro per Zirkzee che batte Meret. 39' - Dominguez entra in area dal lato corto di si ...