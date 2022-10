LIVE Napoli - Bologna 1 - 1 | la diretta | Juan Jesus risponde a Zirkzee | squadre al riposo

23 - Altra proiezione offensiva delcon Kvara trovato libero a sinistra. Il tiro del georgiano però è debole e Skorupski blocca senza problemi. Giallo per Dominguez. 20 - RASPADORI! Grande ...- Ilospita il Bologna al Maradona nella decima giornata di Serie A : gli azzurri di Luciano Spalletti devono battere i rossoblù di Thiago Motta per riprendersi la vetta. Nelle ultime 13 partite di ...51' - GOL DEL BOLOGNA! Pari immediato degli ospiti, che ringraziano Meret. Barrow calcia da lontanissimo: il tiro è angolato, Meret è sulla traiettoria ma prova a bloccare e sbaglia, la palla gli pieg ...47' - NDOMBELE! Scarico di Lozano su Ndombele e conclusione del francese, la palla finisce a lato, non di molto. 46' - Doppio cambio all'intervallo per Spalletti: fuori Raspadori e Politano e dentro O ...