LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | inizia la gara | sfida palpitante tra Bagnaia e Quartararo

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.52 C’è il sole, non era scontato guardando le previsioni del tempo. 4.51 Innono. 04.50 Marc Marquez che potrebbe arbitro nellamondiale train questo contesto. 04.48 Gli assoluti mattatori del GP d’sono Casey Stoner e Valentino Rossi, i quali sono stati capaci di vincere 6 volte a testa, spartendosi peraltro i successi per oltre un decennio! L’no si è imposto ininterrottamente dal 2007 al 2012, mentre il Dottore ha primeggiato dal 2001 al 2005, pareggiando poi i conti con il rivale nel 2014. Sono solamente due i piloti in attività a essersi già affermati a Phillip Island. Si tratta di Marc Marquez (passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 2015, 2017, 2019) e di ...