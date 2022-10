LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | BAGNAIA 3° E LEADER DEL MONDIALE! Caduto Quartararo!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.52 La prossima gara sarà già tra una settimana in Malesia. La pista di Sepang presenta due lunghi rettilinei che potrebbero piacere molto alla Ducati. Guai però a dare per morto Quartararo. 5.50 Francescoha coronato un lunghissimo inseguimento nei confronti di Quartararo. Dopo il Sachsenring si trovava a 91 punti di distacco dal francese: otto gare dopo è a +14. Ora bisogna completare l’opera tra Sepang e Valencia. 5.49 La nuova classifica del Mondialevedeal comando con 233 punti, seguito da Quartararo a -14, Espargarò a -27, Bastianini a -42 e Miller a -54 (l’no è matematicamente fuori dai giochi). 5.47 Ricordiamo che Fabio Quartararo èa 17 giri dalla fine quando si trovava in 15ma posizione. Il francese ...

Dalla pole - position scatterà lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a precedere l'iberico Marc Marquez (Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati). Pecco, dalla prima fila, vorrà partire in maniera ...Latorna in pista e lo fa col GP d'Australia , terzultimo appuntamento della stagione 2022. La classifica piloti è attualmente così composta: Fabio Quartararo (219 pt.). Pecco Bagnaia (217 pt.). ...Di Redazione Sport Sul circuito di Phillip Island, Pecco Bagnaia va a caccia del sorpasso in classifica mondiale sul leader Fabio Quartararo, ora distante soltanto due punti Pecco Bagnaia a caccia del ...Su gazzetta.it il Motomondiale non dorme mai: domenica 16 ottobre il sito gazzetta seguirà come sempre le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, con la cronaca delle classi minori e il consueto live in… Leggi ...