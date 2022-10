LIVE Moto3 | GP Australia 2022 in DIRETTA | Guevara si avvicina al titolo!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMO GIRO! Öncü in testa! Equilibrio pazzesco! MANCANO DUE GIRI! Garcia ehanno una velocità impressionante sul rettilineo, ma Sasaki e Öncü non mollano, che gara! TRE GIRI AL TERMINE! Rischi continui tra i primi quattro! -4 giri: Recupera, secondo, dunque virtualmente Campione! -5 giri: Caduta per Tatsuki Suzuki. -5 giri: CHE BAGARRE! Adesso Garcia è primo equarto! -6 giri: Fino alla diciassettesima posizione ci sono tre gruppetti, distanziati l’uno dall’altro di 5 secondi: il primo gruppo è formato da, Garcia, Sasaki e Öncü; segue il secondo gruppo con Nepa, Moreira, McPhee e Kelso. Ancora più distaccati dalla testa Foggia, Suzuki, Ortola, Munoz, Rossi, Masia, Yamanaka e Tatay. -7 giri: Ecco le immagini dei quattro piloti ...

Potrebbe essere la gara decisiva del Mondiale, con Izan Guevara vicino alla conquista del titolo; bisognerà però guardare anche ai risultati di chi lo insegue in classifica, come Dennis Foggia e ...Il pilota giapponese del Max Racing Team partirà davanti a tutti nel GP d'Australia disul circuito di Phillip Island. In prima fila con lui la GasGas di Sergio Garcia , terzo nella classifica ...Il racconto in diretta del GP d'Australia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto3. Si corre sul circuito di Phillip Island. Partenza prevista alle ore 2 di domenica 16 ottobre 2022.Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenute a tutte e a tutti alla Diretta LIVE testuale della gara del Gran Premio d’Australia 2022 per la Moto3! Ci sarà da divertirsi, per una gara ...